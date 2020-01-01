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Памяти погибших в 2019 году

root Вчера, 23:3020Новости
Памяти погибших в 2019 году

Официальные потери на Донбассе за 2019-й год по данным воюющих сторон:
По данным ДНР:

1. ВСУ потеряли за год 350 убитыми и 800+ ранеными.
2. Армия ДНР потеряла за год 157 убитыми и неназванное число раненными.

По данным ЛНР:

1. ВСУ потеряли за год 290 убитыми и 600+ ранеными, а также 815 дезертиров.
2. Армия ЛНР потеряла за год.....???? (не нашел официальной цифры).

По данным ВСУ:

1. ЛНР и ДНР потеряли за год 619 убитыми и 939 ранеными.
2. ВСУ потеряли 97 убитыми и 577 ранеными.

Потери гражданских лиц:

1. По данным ООН - 25 убитых и 130 раненых.
2. По данным ОБСЕ - 18 убитых и 127 раненых.

Как не трудно догадаться по кардинальному расхождению цифр потерь среди военных, реальные данные могут существенно отличаться от официальных.
Стоит отметить, что погибшие с обеих сторон были и в новогоднюю ночь и 2020-й уже начал свой список потерь.
В дополнение к официальной статистике потерь за 2019-й, лица тех, кто скрывается за сухими цифрами потерь.
Борис Рожин

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