Памяти погибших в 2019 году

Официальные потери на Донбассе за 2019-й год по данным воюющих сторон:1. ВСУ потеряли за год 350 убитыми и 800+ ранеными.2. Армия ДНР потеряла за год 157 убитыми и неназванное число раненными.1. ВСУ потеряли за год 290 убитыми и 600+ ранеными, а также 815 дезертиров.2. Армия ЛНР потеряла за год.....???? (не нашел официальной цифры).1. ЛНР и ДНР потеряли за год 619 убитыми и 939 ранеными.2. ВСУ потеряли 97 убитыми и 577 ранеными.1. По данным ООН - 25 убитых и 130 раненых.2. По данным ОБСЕ - 18 убитых и 127 раненых.Как не трудно догадаться по кардинальному расхождению цифр потерь среди военных, реальные данные могут существенно отличаться от официальных.Стоит отметить, что погибшие с обеих сторон были и в новогоднюю ночь и 2020-й уже начал свой список потерь.В дополнение к официальной статистике потерь за 2019-й, лица тех, кто скрывается за сухими цифрами потерь.Борис Рожин