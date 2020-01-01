Новогодний блиц. Режиссер Татьяна Дремова: "Самым важным событием стала выдача российских паспортов"

Главный режиссер Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева Татьяна Дремова в блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года ушедшего и прогнозом на год наступивший.- Мне кажется, что за прошедший год Республики стали чувствовать себя увереннее, в том числе и на международной арене. Это важно. Стрелять стали меньше, прожиточный минимум, пенсии, зарплаты бюджетников увеличились. Это всё очень хорошие показатели. Конечно, можно возразить, что они естественны, но в нашем положении, когда агрессия со стороны Украины, несмотря на смену власти, не закончилась, добиться даже этих естественных вещей, я уверена, было не просто.- Не знаю, можно ли назвать это достижением Республик, но в 2019 году, безусловно, самым важным событием стал указ президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям Республик. Мне кажется, что это сильно поменяло не столько реальную расстановку политических сил, хотя не без этого, сколько сознание жителей Донбасса: мы все-таки нужны, о нас не забыли. А это неимоверно важно знать и ощущать!- Я надеюсь на большее число контактов с представителями Российской Федерации в самых разных сферах. И не только в качестве гуманитарной помощи, но и на равных началах. Я надеюсь, что стрелять перестанут совсем. Окончательно. Но это, конечно, не прогнозы, а мои надежды. 2020 год будет богат на политические события, и мне, как не специалисту в этой области, трудно прогнозировать, как эти события, например, президентские выборы в США, аукнутся для Донбасса. Но я понимаю, что как-то аукнутся. Поэтому остается только верить в лучшее и не терять оптимизма в наступающем високосном году.03 января — Луганск