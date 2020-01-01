Обстрел аэропорта Багдада. Убит Кассем Сулеймани

Иракское ТВ сообщает, что в результате авиаудара по Багдадскому аэропорту убиты глава "Хашд-Шааби" Абу-Мухандис и глава "Сил Кудс" генерал КСИР Кассем Сулеймани, а также еще 3 человека (включая начальника протокола народных мобилизационных сил Ирака). Источники в Ираке утверждают, что удар беспилотника пришелся по автомашине на выезде из аэропорта.Если сообщения я о ракетной атаке к югу от аэропорта Багдада. Несколько ракет были сбиты системами ПВО.Также сообщается, что морские пехотинцы США захватили лидера шиитского блока Фатх - Аль-Амери, а также лидера еще одной парламентской партии Аль-Хайзали.Налицо очевидная попытка силой переломить рост иранского влияния в Ираке, путем нанесения "удара по штабам".Эскалация противостояния в Ираке очевидно после этого неизбежна и ситуация в ближайшие дни будет активно развиваться.Видео из района аэропорта https://twitter.com/AlperN007/...Видео ударов https://twitter.com/Souria4Syr... (всего очевидцы говорят об 11 взрывах)Официальное подтверждение гибели Сулеймани на Иранском ТВ - https://twitter.com/alihashem_...Кадры с Иранского ТВ.КСИР подтвердил, что Кассем Сулеймани погиб.Заявление Пентагона.Иран заявил, что США пересекли "Красную Линию" и ответный удар по США последует.Аэропорт Багдада приостановил все международные рейсы.Борис РожинОценку операции США по ликвидации генерала Касема Сулеймани дал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.По словам главы МИД Ирана, Вашингтон устроил чрезвычайно опасную и глупую эскалацию. Он назвал убийство Сулеймани "актом международного терроризма".Ранее бывший командующий КСИР пообещал, что Иран отомстит США за гибель Сулеймани.СМИ узнали, что ВС США после ракетной атаки в Багдаде и убийства генерала были приведены в повышенную боеготовность.