Правительство заявило о готовности в сжатые сроки отремонтировать трассу Станица Луганская — Северодонецк.По поручению президента работы на ней начнутся в 2020 году, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.По его словам, дорога Станица Луганская — Северодонецк является чрезвычайно важной.«Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие», — отметил советник главы правительства.Голик подчеркнул, что поставлена задача отремонтировать эту дорогу в следующем году полностью и быстро.«Документы собраны. Экспертиза пройдена. Документация составлена. Тендер в ProZorro объявлен», — сообщил он.О ремонте трассы Станица Луганская — Северодонецк в ноябре 2019 года заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской, который связывает подконтрольную и временно неподконтрольную территории Луганской области.«Четыре месяца назад здесь не было качественной дороги и автобусов, а люди вынуждены были пользоваться разрушенным мостом. Мы его отстроили. Это одна из самых значительных гуманитарных миссий украинской власти, которая делает все зависящее для улучшения условий пересечения линии разграничения», — заявил Зеленский.Глава государства подчеркнул, что по обе стороны живут граждане Украины и поручил в течение весны 2020 года отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.Напомним, в октябре 2019 года в рекордные сроки был завершен ремонт 130 км трассы Запорожье — Мариуполь. По словам Юрия Голика, это стало возможным благодаря сотрудничеству Укравтодора, Министерства финансов, труду более тысячи строителей и грамотному менеджменту.Новости Региона - Сегодня, 10:56 113