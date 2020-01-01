Лучше поздно, чем никогда

В Киеве вновь беснуются националисты. Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января. По данным «Украинских новостей», на улицы вышли от 1,5 до 2 тыс. человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги «Слава Украине!», «Слава нации — смерть врагам!», «Украина прежде всего!» и «Мы — бандеровцы, мы идем!». На здании КГГА вывесили растяжку с портретом Бандеры, передает «Страна.UA».Шествие организовано «Правым сектором» (организация запрещена в России), входящими в него «Трезубом» и «Всеукраинским объединением Свобода» (обе запрещены в РФ) и рядом других объединений.В общем, вполне привычная картина, так как подобные шествия проходят в украинской столице иногда даже по несколько раз в год. Новой Украине нужны свои герои, те, кем можно гордиться, те, кто не имеет никакого отношения к России и канувшему в Лету СССР. Бандера, Шухевич и прочие нелюди, возведенные определенной частью украинского социума в ранг национальных героев, очень гармонично вписались в новую украинскую реальность, заполнив собой тот вакуум, который образовался в стране после «добровольного» отказа от всего советского.Однако празднование очередного «юбилея» национального героя Украины Степана Бандеры в этом году совершенно неожиданно подверглось критике со стороны официальных представителей тех стран, руководство которых последние пять лет упорно не хотело обращать внимание на ту вакханалию, которая происходит на территории без пяти минут европейской державы под названием Украина.Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах. Неожиданно? Конечно. Особенно, если учесть тот факт, что ранее представители данных государств смотрели на подобные мероприятия сквозь пальцы, принимая их за невинные шалости заболевшего революционными идеями украинского народа. Опять же, новые украинские «бандеровцы», в отличие от своих предшественников, направили свой гнев исключительно в сторону России, что, несомненно, устраивало как Польшу, так и Израиль.В совместном заявлении двух послов, опубликованном на сайте польской дипмиссии 2 января, отмечается, что подобные мероприятия «нужно раз и навсегда осудить».«Помня наших невинных братьев и сестер, замученных с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши, которые сегодня стали частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в процессе примирения народов», — говорится в сообщении. Не только пропагандировали, но и принимали в данных чистках самое активное участие, вспомнить хотя бы Волынскую резню, ответственность за которую несут УПА и ОУН.Но вот в чем вопрос. А разве информация о том, что современные украинские националисты ежегодно чествуют преступников, повинных в смерти тысяч и тысяч представителей еврейского и польского народов, до сегодняшнего дня была засекречена? Почему все эти годы польские и израильские политики в упор не замечали той трансформации, которая охватила украинский народ, еще совсем недавно гордившийся своим вкладом в победу СССР над немецко-фашистскими захватчиками?Когда в 2010 году «уходящий на покой» Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины, высшей степени отличия данного государства, политики Евросоюза смогли сформировать консолидированную позицию и при поддержке России высказали свое негативное мнение по поводу героизации нацистских преступников. Именно благодаря данному событию данный указ был отменен, а Бандера остался «непризнанным героем». Правда, отменял указ уже Янукович, но что это меняет?По прошествии нескольких лет, в 2013 году, когда на улицы Киева вышли люди с портретами Бандеры и Шухевича, политики Евросоюза уже не были едины в своем мнении, а Израиль и вовсе абстрагировался от данной ситуации, изредка огрызаясь высказываниями всевозможных общественных деятелей и историков, которые все еще помнили о том, какими способами Бандера боролся за «независимую Украину». В общем, сделали вид, что их это не касается, а все происходящее в Киеве – внутренние дела независимого государства.Затем о Бандере, Шухевиче и им подобных как о национальных героях заговорило новое руководство Украины, которое понимало, что именно украинские националисты являются той движущей силой, которая позволила качественно развернуть ситуацию на Майдане и добиться свержения действующей власти. Но Европа и Израиль снова молчали, молчали, даже помня о том, что в свое время Шухевич, являющийся соратником Бандеры, отдал весьма неоднозначных приказ, который говорил о следующем: «Поспешить с ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах убивать лишь поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого не жалеть... Беречь врачей, фармацевтов, химиков, медсестер, удерживать их под охраной в полевых госпиталях и следить за их руками... После окончания работы без объявления ликвидировать». Это дословно.Однако, чтобы освежить память поляков и евреев, понадобилось без малого шесть лет. И вот, только теперь они пытаются привлечь внимание мировой общественности к деятельности украинских националистов по увековечиванию памяти тех, кто на территории любого нормального государства считается военным преступником. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но лично мне интересно другое. А взволнованные поляки не хотят прекратить уничтожение на своей территории памятников советским солдатам-освободителям? Быть может, настало время подать другим государствам хороший пример и оставить в покое прах тех, кто спас и евреев, и цыган, и даже поляков от тотального и планомерного уничтожения?Алексей Зотье