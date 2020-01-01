Потери ОТГ "Север" за неделю составили 18 военнослужащих – Народная милиция

Потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили семь погибших и 11 раненых. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации от нашего источника в штабе ОТГ "Север", небоевые потери группировки за истекшую неделю составили семь военнослужащих ВСУ погибшими и 11 раненными. Лидером по количеству небоевых потерь на этой неделе стала 59-й бригада, в которой погибло четыре человека, два – в 93-й бригаде и один – в 72-й", - рассказал он.

Филипоненко отметил, что из-за "уменьшения интенсивности боевых действий, командиры указанных бригад, не имея возможности списать потери на боевые, выдают погибших военнослужащих как совершивших самовольное оставление части".

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что потери ВСУ за год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 января — Луганск