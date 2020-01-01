Продукты от волонтеров привели к заболеванию дизентерией 25 бойцов ВСУ - Народная милиция

Переданные украинскими волонтерами ВСУ продуктовые наборы привели к заболеванию дизентерией 25 военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Всю предновогоднюю неделю офицеры штаба "ООС" занимались проверкой вопросов медицинского обеспечения 93-й бригады. Поводом для этого послужила госпитализация 25 военнослужащих соединения с диагнозом дизентерия", - рассказал он.

В результате проверки установлено, что причинами вспышки дизентерии стали многочисленные упущения командира бригады полковника Дмитрия Брыжинского в обеспечении санитарно-эпидемиологических условий проживания личного состава, отсутствие профилактических мероприятия по предупреждению заболеваний.

"Кроме того, в нарушение распоряжения (командующего "ООС") генерала (Владимира) Кравченко, комбриг, пользуясь давними дружескими связями с украинским волонтером Романом Доником, разрешил доступ на передовые позиции представителям его организации. Согласно предварительным итогам разбирательства, штаб "ООС" связывает массовое заболевание именно с некачественными продуктовыми наборами, предоставленными волонтерами", - отметил Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 января — Луганск