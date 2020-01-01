Украинские правоохранители задержали бойца ВСУ, организовавшего тайник с оружием в Золотом

Украинские правоохранители задержали военнослужащего ВСУ, организовавшего в заброшенном доме в Золотом тайник с оружием и боеприпасами для их дальнейшей продажи. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что по сообщению осведомленных источников, на подконтрольной ВСУ территории существенно возросло количество случаев продажи киевскими силовиками оружия и боеприпасов мирным жителям.

"В населенном пункте Золотое сотрудниками военной службы правопорядка совместно с полицией задержан военнослужащий 72-й бригады ВСУ, который в заброшенном доме организовал схрон, где хранил пять автоматов АК-74, более 3000 патронов к ним и восемь гранат РГ-42", - рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы сообщил, что по итогам предварительного разбирательства установлено, что боец ВСУ вступил в сговор с офицером службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) бригады, который, пользуясь служебным положением, передал задержанному оружие и боеприпасы для их дальнейшей продажи.

Ранее Филипоненко сообщал, что сотрудники силовых структур Украины обнаружили в Старобельске тайник с минами и ручными гранатами, предназначенными для переброски националистическим формированиям в район разведения сил и средств у Золотого.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 января — Луганск