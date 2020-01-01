ВСУ перебросили артиллерию к линии соприкосновения у Счастья – Народная милиция

Киевские силовики перебросили артиллерию к линии соприкосновения у Счастья. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Участившиеся случаи отсутствия тяжелой техники ВСУ в местах отвода, фиксируемые в официальных отчетах СММ ОБСЕ, связаны с ее переброской к линии боевого соприкосновения с целью дестабилизации обстановки в зоне проведения "ООС" в период новогодних и рождественских праздников", - отметил он.

Филипоненко рассказал, что 25 декабря по приказу командующего оперативно-тактической группировкой (ОТГ) ВСУ "Север" генерала Петра Ромигайло командование 46-й бригады переместило в район Счастья 122-мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" и две противотанковые пушки.

"С целью обеспечения скрытности перемещение указанного вооружения проходило в сопровождении мобильной группы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) из состава 305-го отдельного батальона РЭБ, которая осуществляла блокировку каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ", - добавил офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 января — Луганск