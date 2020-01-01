ВСУ за неделю разместили 45 минометов и гаубиц в жилмассивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики за неделю разместили 45 пушек, минометов и гаубиц в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено: три 100-мм противотанковых пушки "Рапира", 10 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика", шесть 122-мм буксируемых гаубиц "Лягушка",12 120-мм минометов "Молот", 14 182-мм минометов БМ-37", - рассказал Филипоненко.

Данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским оккупационным командованием для обстрелов территории нашей Республики", - добавил офицер пресс-службы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 января — Луганск