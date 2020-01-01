ЛГАКИ начала арт-каникулы для школьников с мастер-класса по рисованию скетчей (ФОТО)

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского начала проект "Рождественские арт-каникулы" с мастер-класса по рисованию скетчей, организованного для школьников столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Первый проректор академии Матусовского Ирина Цой, которая также является инициатором проведения акции, пояснила, что главная цель проекта – "отвлечь подростков от гаджетов, увлечь творчеством".В первый день арт-каникул луганские школьники под руководством художника, доцента кафедры станковой живописи ЛГАКИ Дмитрия Левченкова учились мастерству рисования скетчей – набросков карандашом.4 января преподаватель академии Маргарита Асташова проведет мастер-класс по скульптуре и лепке "Зимние фантазии", а 5 января преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Марина Оноприенко будет учить школьников английскому языку в рамках мастер-класса "Идем в гости к Мэри Поппинс".03 января — Луганск