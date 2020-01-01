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Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)

Sergey Сегодня, 16:4533Новости
Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)


Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)


Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)






Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)














Луганский академический театр кукол провел благотворительный показ спектакля "Самый лучший – Новый год" для детей социально незащищенных категорий. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"Новый год у нас всегда хороший, мы в театре занимаемся новой постановкой, драматургией, для нас это святой праздник, потому что это приносит радость для детей. На мой взгляд, этот праздник удался", - отметил директор учреждения культуры Сергей Терновой.
"Сегодня у нас социальный показ, ежегодно традиционно мы проводим благотворительный показы для детей из разных городов Луганской Народной Республики, а социальные службы вручают им подарки", - сказал он.
В ходе спектакля юные зрители вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, Днем рождения, Днем смеха, Хэллоуином, Днем влюбленных, Днем знаний и 8 Марта выясняли какой же праздник самый любимый у детей и взрослых. Каждый персонаж приводил весомые аргументы, почему именно он достоин звания лучшего и долгожданного, но по единогласному мнению гостей спектакля победил Новый год.
"Мой самый любимый праздник – это Новый год, потому что Дед Мороз приносит всем подарки, даже не только детям, но и родителям, от этого все радуются, веселятся. Еще мне Новый год нравится за то, что в школе в это время каникулы, можно гулять с друзьями, кататься на санках", - рассказа юный зритель из Алчевска Александр.
Напомним, театр кукол 21 декабря представил постановку "Самый лучший – Новый год".
03 января — Луганск

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