Луганский театр кукол показал новогодний спектакль для детей социальных категорий (ФОТО)

Луганский академический театр кукол провел благотворительный показ спектакля "Самый лучший – Новый год" для детей социально незащищенных категорий. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Новый год у нас всегда хороший, мы в театре занимаемся новой постановкой, драматургией, для нас это святой праздник, потому что это приносит радость для детей. На мой взгляд, этот праздник удался", - отметил директор учреждения культуры Сергей Терновой."Сегодня у нас социальный показ, ежегодно традиционно мы проводим благотворительный показы для детей из разных городов Луганской Народной Республики, а социальные службы вручают им подарки", - сказал он.В ходе спектакля юные зрители вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, Днем рождения, Днем смеха, Хэллоуином, Днем влюбленных, Днем знаний и 8 Марта выясняли какой же праздник самый любимый у детей и взрослых. Каждый персонаж приводил весомые аргументы, почему именно он достоин звания лучшего и долгожданного, но по единогласному мнению гостей спектакля победил Новый год."Мой самый любимый праздник – это Новый год, потому что Дед Мороз приносит всем подарки, даже не только детям, но и родителям, от этого все радуются, веселятся. Еще мне Новый год нравится за то, что в школе в это время каникулы, можно гулять с друзьями, кататься на санках", - рассказа юный зритель из Алчевска Александр.Напомним, театр кукол 21 декабря представил постановку "Самый лучший – Новый год".03 января — Луганск