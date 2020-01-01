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ВСУ хотят обострить ситуацию в Донбассе,

Sergey Сегодня, 19:1518Новости
ВСУ хотят обострить ситуацию в Донбассе,
Фото: РИА Новости
Украинские силовики пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населенным пунктам, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости.
По его словам, в пятницу украинские силовики из противотанковых гранатометов и пулеметов обстреляли подконтрольные ДНР поселки Зайцево и Старомихайловка.
"Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников. Мы призываем украинскую сторону отказаться от своих планов по дестабилизации обстановки", - сказал представитель Народной милиции.

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