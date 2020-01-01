Путин и Макрон поговорили по телефону

"Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", — сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского генерала Касема Сулеймани, обмен пленными между Киевом и Донбассом, ситуацию в Сирии и другие вопросы, передает РИА Новости.Беседа состоялась по инициативе французской стороны.Лидеры обеих стран высказали озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.Путин также рассказал Макрону о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку Сирии и провинции Идлиб. Президенты подчеркнули необходимость продолжать совместную борьбу с терроризмом.Кроме того, они подтвердили актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи местному населению.При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем."Выражена поддержка политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и ФРГ", — говорится в сообщении пресс-службы.