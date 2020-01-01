Кравчук рассказал о В«трёх УкраинахВ» с разной ДНК

«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — заявил Кравчук.

Фото: РИА НовостиПервый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами, передает RT.В ответ на это собеседник экс-президента бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что «ДНК крови» у украинцев всё-таки одинаковая.В свою очередь, Кравчук отметил, что ДНК проявляется в определённых условиях. В качестве примера он привёл то, что депутаты в разных регионах Украины, представляющие интересы народа, имеют серьёзные противоречия.