СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина

Фото: ReutersПрезидент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, сообщает одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza, передает РИА Новости."Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", — пишет газета.По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.В Польше крайне недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". В конце декабря на расширенной коллегии Минобороны президент России рассказал, что Липский в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.Позицию главы государства поддержали многие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.