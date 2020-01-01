При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

Фото: AFPПри американском ракетном ударе по аэропорту Багдада вместе с главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани погибли четыре иранских офицера, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, передает РИА Новости.Это бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан, говорится в сообщении.Вечером 2 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Его жертвами, помимо командующего "Кудс", стали еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.В Пентагоне заявили, что удар был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего генерала в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.Убийство Сулеймани осудили в Багдаде и Дамаске. Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.