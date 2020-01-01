Нынешние правила пересечения КПВВ для детей 14-16 лет нарушают базовые права человека
Проживающие на территории неподконтрольного Донбасса дети должны иметь доступ к получению украинских паспортов и документов независимо от возраста. В связи с этим, в Постановление Минсоцполитики №815 необходимо внести изменения.
Об этом координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач рассказала в эфире ТК «Донбасс».
Так, в общем правозащитники позитивно оценивают Постановление Минсоцполитики №815, однако считают, что в него нужно внести изменения. В частности, касательно пересечения линии разграничения детьми 14-16 лет.
«Мы сейчас понимаем, что это норма, которая абсолютно не соответствует ни международному законодательству, ни внутреннему национальному законодательству в сфере защиты прав человека», — отметила Толкач.
Она добавила, что дети должны иметь доступ к получению украинских паспортов и документов независимо от возраста:
«Мы должны создать все условия, чтобы дети, которые проживают на неподконтрольных территориях, были заинтересованы в получении украинских паспортов и подтверждении своего украинского гражданства». Новости Региона - Сегодня, 20:13 3
Об этом координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач рассказала в эфире ТК «Донбасс».
Так, в общем правозащитники позитивно оценивают Постановление Минсоцполитики №815, однако считают, что в него нужно внести изменения. В частности, касательно пересечения линии разграничения детьми 14-16 лет.
«Мы сейчас понимаем, что это норма, которая абсолютно не соответствует ни международному законодательству, ни внутреннему национальному законодательству в сфере защиты прав человека», — отметила Толкач.
Она добавила, что дети должны иметь доступ к получению украинских паспортов и документов независимо от возраста:
«Мы должны создать все условия, чтобы дети, которые проживают на неподконтрольных территориях, были заинтересованы в получении украинских паспортов и подтверждении своего украинского гражданства». Новости Региона - Сегодня, 20:13 3
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