Три шага до Большого Взрыва

Убийство лидера уровня Сулеймани это не рядовое событие. Вслед за ним можно ожидать резкое усиление шиитских выступлений во всех странах как шиитского распространения, так и в Европе.заявив о террористическом характере КСИР. В их версии - легальная цель, в версии Ирана - посягательство на жизнь государственного деятеля высокого ранга.Скорее всего обстрелом баз, может быть чем-то еще. США это выдаст как "Иран - государство поддерживающего терроризм".США в ответ на п.2 наносят ракетный удар по объектам на территории Ирана. Это железный повод к войне.Третий шаг. Собственно сама война.Не хотелось бы, но практически неизбежно.Ситуация за несколько дней очень серьезно раскрутилась и стороны резко повысили ставки. В принципе до большой войны три шага. Вот только к такой большой войне США не готовы.М. Тирских, науч. рук. "АЦБР", глав. ред. журнала "Exlegis: правовые исследования"