Синоптики прогнозируют днем 4 января в ЛНР до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 января будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, на дорогах местами гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 января до 21.00 4 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", – прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 2-4 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 3-5 градусов ночью до нуля – 2 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до плюс 1 – 3 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 5 января будет облачно с прояснениями, утром и днем временами мокрый снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса. 6 января - облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем без осадков; температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.

03 января — Луганск