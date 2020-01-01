Чтобы не было беды, временный обходной мост на КПВВ «Станица Луганская» демонтировали. ФОТО



Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» проход по временному обходному мосту был приостановлен.

Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.

Люди им пользовались до 20 ноября включительно.

С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.

Конструкция была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.

Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.

Куда отвезли демонтированную конструкцию и какая ее дальнейшая судьба в ЛОГА не сообщают.



Экономика - Сегодня, 20:59 139 Для безопасности граждан в Станице Луганской разобран временный обходной мост.Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» проход по временному обходному мосту был приостановлен.Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.Люди им пользовались до 20 ноября включительно.С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.Конструкция была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.Куда отвезли демонтированную конструкцию и какая ее дальнейшая судьба в ЛОГА не сообщают.Экономика - Сегодня, 20:59 139

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