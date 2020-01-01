Чтобы не было беды, временный обходной мост на КПВВ «Станица Луганская» демонтировали. ФОТО
Для безопасности граждан в Станице Луганской разобран временный обходной мост.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» проход по временному обходному мосту был приостановлен.
Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.
Люди им пользовались до 20 ноября включительно.
С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.
Конструкция была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.
Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.
Куда отвезли демонтированную конструкцию и какая ее дальнейшая судьба в ЛОГА не сообщают.
Экономика - Сегодня, 20:59 139
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» проход по временному обходному мосту был приостановлен.
Временный обходной мост открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста.
Люди им пользовались до 20 ноября включительно.
С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию.
Конструкция была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.
Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.
Куда отвезли демонтированную конструкцию и какая ее дальнейшая судьба в ЛОГА не сообщают.
Экономика - Сегодня, 20:59 139
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