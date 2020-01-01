В Донецке мужика снимали с наружного блока кондиционера между 3-м и 4-м этажами.



Об этом сообщает пресс-центр донецкого МЧС.

Инцидент произошел 2 января по ул. Словацкой в Куйбышевском районе Донецка.

«Спуск человека с наружного блока кондиционера, расположенного между 3-м и 4-м этажами 9-этажного жилого дома. Спасатели при помощи спасательной веревки, пожарного пояса с карабином по автолестнице спустили гражданина 1981 года рождения, передали сотрудникам полиции и «скорой медицинской помощи»», — говорится в сообщении.

«В медицинской помощи спасенный не нуждался. От МЧС ДНР привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава», — добавили в пресс-службе. Новости Донецка - Сегодня, 20:50 70 В Донецке мужчину снимали с наружного блока кондиционера между 3-м и 4-м этажами.Об этом сообщает пресс-центр донецкого МЧС.Инцидент произошел 2 января по ул. Словацкой в Куйбышевском районе Донецка.«Спуск человека с наружного блока кондиционера, расположенного между 3-м и 4-м этажами 9-этажного жилого дома. Спасатели при помощи спасательной веревки, пожарного пояса с карабином по автолестнице спустили гражданина 1981 года рождения, передали сотрудникам полиции и «скорой медицинской помощи»», — говорится в сообщении.«В медицинской помощи спасенный не нуждался. От МЧС ДНР привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава», — добавили в пресс-службе. Новости Донецка - Сегодня, 20:50 70

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