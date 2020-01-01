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В Луганске сказка стала былью. ФОТО

robot Сегодня, 21:4510Новости
В Луганске сказка стала былью. ФОТО
В Луганске зацвели подснежники.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, луганчанка по имени Виктория опубликовала фото весенних цветов, которые 31 декабря 2019 года начали распускаться в районе рынка «Околица».

Как ранее сообщал журналисты в декабре в Луганске зацвел весенний цветок — калужница. Мы публиковали фото этого предновогоднего чуда. Погода в Луганске - Сегодня, 20:36 154

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