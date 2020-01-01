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Специальная комиссия определила самые опасные химические производства в Луганской области

bot Сегодня, 22:150Новости
Специальная комиссия определила самые опасные химические производства в Луганской области
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций назвала химически опасные предприятия Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

В частности, члены комиссии утвердили Перечень объектов повышенной опасности Луганской области, подлежащих оборудованию автоматическими системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в случае их возникновения.

Также рассмотрено состояние внедрения автоматизированных систем на объектах повышенной опасности и утвержден график внедрения этих систем.

Утвержден и Перечень химически опасных объектов Луганщины, которые расположены на подконтрольной украинской власти территории, и Перечень административно-территориальных единиц области по степени химической опасности. Среди таких объектов ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «НПО «Северодонецкий Стеклопластик», ООО «НПП «Заря». Новости Региона - Сегодня, 22:03 38

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