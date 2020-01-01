С сегодняшнего дня полиция Луганской области перешла на усиленное патрулирование
Сегодня, 3 января, во всех населенных пунктах области сотрудники полиции вместе со вспомогательными силами заступили на усиленное патрулирование в течение Рождественских праздников.
Об этом рассказали в полиции Луганской области.
В г. Северодонецке во время проведения инструктажа заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко акцентировал внимание правоохранителей не только на профилактику правонарушений, но и на обеспечение безопасности граждан и правопорядка, особенно во время проведения праздничных массовых мероприятий.
Новости Региона - Сегодня, 21:33 36
Об этом рассказали в полиции Луганской области.
В г. Северодонецке во время проведения инструктажа заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко акцентировал внимание правоохранителей не только на профилактику правонарушений, но и на обеспечение безопасности граждан и правопорядка, особенно во время проведения праздничных массовых мероприятий.
Новости Региона - Сегодня, 21:33 36
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