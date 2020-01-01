В жилых районах Стаханова и Юбилейного были обнаружены гранаты



Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Первого января сотрудниками МВД в Стаханове в районе дома на ул. К. Цеткин обнаружена и изъята граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.

Второго января обнаружен боеприпас в районе кафе в пгт. Юбилейный в Артемовске - граната без запала. Боеприпас изъят.

В обоих случаях проводится проверка. Происшествия - Сегодня, 20:29 158 В Стаханове и Юбилейном в жилых районах были найдены две гранаты.Об этом сообщает пресс-центр МВД.Первого января сотрудниками МВД в Стаханове в районе дома на ул. К. Цеткин обнаружена и изъята граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.Второго января обнаружен боеприпас в районе кафе в пгт. Юбилейный в Артемовске - граната без запала. Боеприпас изъят.В обоих случаях проводится проверка. Происшествия - Сегодня, 20:29 158

Метки: {keywords}