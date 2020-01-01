В жилых районах Стаханова и Юбилейного были обнаружены гранаты
В Стаханове и Юбилейном в жилых районах были найдены две гранаты.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Первого января сотрудниками МВД в Стаханове в районе дома на ул. К. Цеткин обнаружена и изъята граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.
Второго января обнаружен боеприпас в районе кафе в пгт. Юбилейный в Артемовске - граната без запала. Боеприпас изъят.
В обоих случаях проводится проверка. Происшествия - Сегодня, 20:29 158
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Первого января сотрудниками МВД в Стаханове в районе дома на ул. К. Цеткин обнаружена и изъята граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.
Второго января обнаружен боеприпас в районе кафе в пгт. Юбилейный в Артемовске - граната без запала. Боеприпас изъят.
В обоих случаях проводится проверка. Происшествия - Сегодня, 20:29 158
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