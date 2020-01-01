Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.«Убийство генерала Сулеймани лишь подтвердило давно уже всем очевидную истину, что международное право прекратило свое существование. Если раньше говорили о двойных стандартах во внешней политике, то теперь можно об этом забыть. И о дипломатии, и о правосудии, со всеми своими презумпциями невиновности, правом на адвоката, соревновательность в суде, праве обжаловать приговор», – написал он в своем Telegram.Соловьев заметил, что у Запада больше нет «никакого морального права поучать».«Просто представьте на минуту, что ракетный удар нанесен по цели около аэропорта Берлина. Задействован боевой российский беспилотник. Уничтожен известный террорист, находившийся в розыске за преступления, повлекшие большие человеческие жертвы. Что бы началось? Правильно. Разверзлись бы хляби небесные...» – выразил мнение Соловьев.Телеведущий предположил, что после этого из всех стран НАТО выслали бы российских дипломатов, провели экстренное заседание Совбеза ООН, ввели бы «санкции из преисподней», а мир встал бы на пороге войны.В то же время в ситуации с Сулеймани иракское правительство даже не поставили в известность, заметил Соловьев.«Зачем??? Кто определил виновность убитых сегодня? Какой суд? Какие им предъявляли обвинения? Где выслушивались доводы? США войну Ирану не объявляли. Генерал Сулеймани воевал против ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещено в России), и его роль хорошо известна американским военным. На одну доску Аль-Багдади и Сулеймани поставить невозможно», – заявил Соловьев.Он задался вопросом, какой суд приговорил иранского генерала к смерти.«США уже 17-й год в Ираке. И где мир процветание и демократия? Как оправдать гигантские жертвы за все эти годы? Это все риторические вопросы. США последовательно реализует концепцию распространения своего права на весь мир. Американцы руководствуются только своими национальными интересами, ведь у них в конституции нет статьи 15.4 о приоритете международного права, а у нас есть», – подытожил Соловьев.Сулеймани был убит в пятницу в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск. Россия назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом». В Иране назвали убийство Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США, а Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть».Источник