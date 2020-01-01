Евгений Сатановский: Если всерьёз, чем недоволен В«НафтогазВ»?

Нет, что наглость — второе счастье, известно хорошо, но не до такой же степени? Или до такой? Люди пилили сук, на котором сидели долго и тщательно. Почти допилили. Готовы разорить собственную страну то ли из простого, бескорыстного удовольствия нагадить москалям, то ли ради ожидаемых бонусов и бенефитов из Брюсселя и Вашингтона. В первом из которых от них до смерти устали, а во втором особо дела нет. По крайней мере при Трампе. Да и при любом, кто его сменит не будет. А зачем? Всё, что Украина могла, она уже Америке дала. Верить, что Киев вернёт Крым и там наконец-то разместятся американские военные базы, конечно можно. Мало ли во что люди в Америке верят. Не случайно именно там возникла Церковь летучего макаронного монстра. Но всерьёз… Ну, может Меджлис крымских татар в ответ на обращение Зеленского возбудится и возьмёт Крым. А заодно и Москву. Хотя когда её последний раз ногайцы брали? При Тохтамыше, что ли?Эх, Гайдая больше нет. Такую комедию можно было бы снять… Музыка Петрова, тексты песен Энтина, в главной роли Слава Ковтун. Артист уже в костюме и гриме. Балбеса играть может, не выходя из роли в российских телевизионных шоу. Опять же, подобрать Труса и Бывалого из украинских политологов не проблема. Такой конкурс на место…Но если всерьёз, чем недоволен «Нафтогаз»? Ему пожить ещё дали? Дали. Может, опять кто-нибудь из причастных к украинской газовой трубе в долларовые миллиардеры выйдет. Выходили уже. Такие лапы… А что хотелки их не реализовались в полной мере, так не было на это никакого шанса. Был, что не реализуются ни в какой. Но начальник наш больно уж терпелив. Эмоциям волю даёт редко. А в таких вопросах, как газовый транзит, вообще никогда.Терпение колоссальное. На порядок превышающее соответствующие параметры у вверенного ему населения. Так что пускай посидят недовольные. Но с газом. А то вполне могли остаться собою довольные до крайности, но без него. Однако, с другой стороны, «Нафтогаз» должен же был что-то украинскому населению и прессе сказать? Ну, что мог, то и сказал. Не спасибо же Москве говорить. Она, Москва, обязана во веки веков снабжать Украину, чем скажут по тем ценам, которые она объявит. И не питюкать.Слышали уже. И не раз. Смешные, всё-таки люди. Не зря у них комик президентом. Ну, послушаем, чего ещё скажут…Евгений Сатановский