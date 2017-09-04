Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего

Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.Первым в списке числится перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По мнению автора материала, ПАК ДА станет ответом России на американский B-21 Raider и китайский H-20, он сможет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.Еще одна машина, представленная в статье - истребитель МиГ-41. Как предполагает Military Watch, этот самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутниками, полагает автор.Далее в списке представлены гипотетические модели, вероятные характеристики которых основаны на представлениях Military Watch о модернизации существующих боевых машин.Так, автор рассуждает о создании усовершенствованной версии истребителя МиГ-29. По его мнению, в такую боевую машину будут интегрированы многие технологии более совершенного МиГ-35: двигатели, комплект датчиков и способность применять боеприпасы следующего поколения.С помощью технологий нового поколения, вероятно, будет совершенствоваться и новейший Су-57, пишет Military Watch. Модернизация российского стелс-истребителя, как предполагает автор, позволит отнести его к шестому поколению боевых самолетов, оснащенных лазерным оружием и искусственным интеллектом.Замыкает список возможный преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлета и посадки Як-141. Россия, как указывает издание, унаследовала от Советского Союза технологическую базу по разработке таких машин. Преемник Як-141, по мнению автора, может включать в себя ряд новшеств, таких как радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новых боеприпасов.