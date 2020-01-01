Новогодний блиц. Профсоюзный лидер Олег Акимов: "Наше государство состоялось – это факт очевидный"

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов в традиционном блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.- 2019-й был непростым годом, но он заложил мощный фундамент для дальнейшего развития. Основные мероприятия, заложенные в Программу социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор", Правительством при поддержке главы Республики поэтапно выполняются. Благодаря поддержке братской России, а эту поддержку мы видим и ощущаем, за что низкий поклон всему братскому российскому народу, мы движемся вперед, развиваемся. И то, что наше государство состоялось – это факт очевидный.- Самое большое достижение 2019 года – это то, что мы этот год не только выстояли, но и прожили его с определенным заделом на будущее. Самое главное в этом году, что экономика Республик – и нашей, и соседней ДНР – развивается, увеличение доходной части бюджета позволяет существенно пересматривать социальную политику: повышены заработная плата, социальные пособия, пенсии. Это, наверно, самое большое достижение, которое у нас есть.У нас есть успехи и в политическом плане. За этот год очень много иностранных друзей приезжали и к нам, и в Донецк.Вспомните, какие в этом году были большие мероприятия – Первомайский парад трудовых коллективов, Бессмертный полк на День Победы, празднование Дня Республики. Отдельного внимания заслуживает проведение профессиональных праздников, когда они проводятся в полных залах. Это говорит о том, что мы движемся вперед, сложности нас только закаляют. И каждый наш успех – это проигрыш Украины, где понимают, что Донбасс состоялся в качестве самостоятельных государств. Это сегодня факт, факт неоспоримый.- 2020 – високосный год, знаковый. У нас две больших даты – это 75-летие Великой Победы и юбилей Стахановского движения. Я убежден, что 2020 год принесет нам новые стахановские победы в самых разных отраслях и сферах. Убежден, что будут у нас и трудовые подвиги, ведь у нас есть самое главное и самое большое достижение, самый большой капитал для любого государства – это наши люди, трудолюбивые, профессиональные, патриоты, имеющие особый уникальный характер, особый стержень. По-разному его называют – донбасский характер, луганский характер, но он действительно особый. Потому что у нас героическая земля – родина героев-молодогвардейцев, родина всемирно известного Стахановского движения, родина больших побед на нашей луганской земле. Поэтому я убежден, что в 2020 году произойдет много хороших событий, которыми мы сможем гордиться, и которые еще больше вселят в нас уверенности в завтрашнем дне. Для нас очень важно идти по пути интеграции с Россией, равняться на уровень социальной политики Российской Федерации. И я убежден, что этот путь будет уверенным и стремительным.04 января — Луганск