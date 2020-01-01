Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 04.01.2019
Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению.
В общем, через КПВВ последовало 22,1 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5505 человек и 685 транспортных средств;
«Марьинка» — 4810 человек и 870 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4385 человек и 960 транспортных средств;
«Гнутово» — 1270 человек и 310 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6170 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/20; «Гнутово» — 10/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:04 184
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению.
В общем, через КПВВ последовало 22,1 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5505 человек и 685 транспортных средств;
«Марьинка» — 4810 человек и 870 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4385 человек и 960 транспортных средств;
«Гнутово» — 1270 человек и 310 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6170 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/20; «Гнутово» — 10/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:04 184
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