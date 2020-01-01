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Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать

bot Сегодня, 11:459Новости
Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донбасса, для которых будет вещать
В пятницу стало известно, что в Украине с 15 февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. Ее назначение вызвало неоднозначную реакцию, так как она позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса. Об этом сообщает «Страна».
Например, об этом она написала в посте к интервью, которое она взяла у владельца Veterano Pizza и блогера 24 канала Леонида Остальцева. Говоря о результатах выборов тот заявил, что «обезьяны получили 13%" и Трибушная назвала это «называть вещи своими именами».
Не скрывала Трибушная своего неприязненного отношения к Владимиру Зеленскому, которого назвала «пустотой» после дебатов с Петром Порошенко.
Как сообщали Українські Новини, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий. Новости Украины - Сегодня, 11:24 10

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