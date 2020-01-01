Новый законопроект о пенсиях: что изменится для жителей Донбасса



Такое мнение высказала юрист программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») и эксперт в области прав человека Анна Дудинская, передает «Украинская правда».

По ее словам, по состоянию на август 2014 года около 1,2 млн пенсионеров было зарегистрировано на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Сегодня около 700 тыс. пенсионеров зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), и только 500 тыс. из них получают пенсии. Все остальные пенсионеры, которые не зарегистрированы как ВПЛ, не могут реализовать свое конституционное право на пенсию.

Эксперт отметила, что в то же время невыплата пенсий этим людям сейчас не избавляет от обязанности выплачивать их в будущем. Более того, пенсия является имуществом и входит в состав наследства.

«По официальным источникам, сумма пенсионного долга по состоянию на июль 2018 года уже достигала 62 млрд грн. Однако, это не просто цифры. Это человеческие жизни. Жизни наших граждан, пострадавших вследствие войны и оказавшихся в ловушке оккупации. Для большинства пенсионеров, которые стали заложниками оккупации, пенсия была и остается единственным источником существования, которого едва хватает на самое необходимое — еду и лекарства. Жутко осознавать, что есть старики, которые умерли, так и не дождавшись своих пенсий. Если мы говорим о возвращении не только территорий, но и людей — это тот момент, когда Украине необходимо занять принципиальную позицию и выплачивать пенсии таким гражданам. Надежда, что эта дискриминационная ситуация изменится в ближайшем будущем, есть», — сказала Дудинская.

Так, она напомнила, что в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект 2083-д, предусматривающий механизм для реализации права на пенсию жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий без обязательной регистрации как ВПЛ.

«Пока справка ВПЛ является реквизитом для доступа к правам и свободам, в частности права на пенсию, можно говорить о существовании «искусственного статуса ВПЛ» и даже о «принуждении к внутреннему перемещению», что противоречит международному праву и неправильно отражается на имидже Украины как на международной арене, так и в глазах наших граждан, которые чувствуют себя брошенными один на один с вызовами оккупации. Кроме того, положения законопроекта 2083-д позволят получить пенсии за весь срок без ограничений (пока действует ограничение в три года), в том числе наследникам», — объяснила эксперт.

Дудинская уточнила, что это постепенно уменьшит пенсионный долг (часть суммы пенсии будет выплачиваться одновременно, а остальная сумма — равными частями ежемесячно).

В случаях потери или повреждения документов, необходимых для назначения и расчета пенсий, законопроект 2083-д предусматривает восстановление данных из государственных реестров.

«Важно также, что те граждане, которые достигли пенсионного возраста уже в оккупации и, соответственно, не платили страховые взносы, смогут докупить страховой стаж без применения коэффициента. Таким образом, в бюджет Пенсионного фонда Украины будут поступать дополнительные средства», — добавила эксперт.

«Законопроект 2083-д — это не предательство. Это будущее наше и наших детей, которые не хотят платить миллиардный пенсионный долг, ведь он никуда не исчезнет. Это поддержка наших граждан в оккупации. Это помощь тем, без кого временно оккупированные территории будут просто территориями», — считает Анна Дудинская.

Справка:

26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию».

Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн.

По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.

ВРУ будет рассматривать проект закона № 2083-д в январе 2020 года. Новости Украины - Сегодня, 12:03 79 Пока в Украине справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) является реквизитом для доступа к правам и свободам, в частности права на пенсию, можно говорить о существовании «искусственного статуса ВПЛ» и даже о «принуждении к внутреннему перемещению», что противоречит международному праву и неправильно отражается на имидже Украины как на международной арене, так и в глазах граждан.Такое мнение высказала юрист программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») и эксперт в области прав человека Анна Дудинская, передает «Украинская правда».По ее словам, по состоянию на август 2014 года около 1,2 млн пенсионеров было зарегистрировано на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Сегодня около 700 тыс. пенсионеров зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), и только 500 тыс. из них получают пенсии. Все остальные пенсионеры, которые не зарегистрированы как ВПЛ, не могут реализовать свое конституционное право на пенсию.Эксперт отметила, что в то же время невыплата пенсий этим людям сейчас не избавляет от обязанности выплачивать их в будущем. Более того, пенсия является имуществом и входит в состав наследства.«По официальным источникам, сумма пенсионного долга по состоянию на июль 2018 года уже достигала 62 млрд грн. Однако, это не просто цифры. Это человеческие жизни. Жизни наших граждан, пострадавших вследствие войны и оказавшихся в ловушке оккупации. Для большинства пенсионеров, которые стали заложниками оккупации, пенсия была и остается единственным источником существования, которого едва хватает на самое необходимое — еду и лекарства. Жутко осознавать, что есть старики, которые умерли, так и не дождавшись своих пенсий. Если мы говорим о возвращении не только территорий, но и людей — это тот момент, когда Украине необходимо занять принципиальную позицию и выплачивать пенсии таким гражданам. Надежда, что эта дискриминационная ситуация изменится в ближайшем будущем, есть», — сказала Дудинская.Так, она напомнила, что в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект 2083-д, предусматривающий механизм для реализации права на пенсию жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий без обязательной регистрации как ВПЛ.«Пока справка ВПЛ является реквизитом для доступа к правам и свободам, в частности права на пенсию, можно говорить о существовании «искусственного статуса ВПЛ» и даже о «принуждении к внутреннему перемещению», что противоречит международному праву и неправильно отражается на имидже Украины как на международной арене, так и в глазах наших граждан, которые чувствуют себя брошенными один на один с вызовами оккупации. Кроме того, положения законопроекта 2083-д позволят получить пенсии за весь срок без ограничений (пока действует ограничение в три года), в том числе наследникам», — объяснила эксперт.Дудинская уточнила, что(часть суммы пенсии будет выплачиваться одновременно, а остальная сумма — равными частями ежемесячно).В случаях потери или повреждения документов, необходимых для назначения и расчета пенсий, законопроект 2083-д п«Важно также, что те граждане, которые достигли пенсионного возраста уже в оккупации и, соответственно, не платили страховые взносы, смогут докупить страховой стаж без применения коэффициента. Таким образом, в бюджет Пенсионного фонда Украины будут поступать дополнительные средства», — добавила эксперт.«Законопроект 2083-д — это не предательство. Это будущее наше и наших детей, которые не хотят платить миллиардный пенсионный долг, ведь он никуда не исчезнет. Это поддержка наших граждан в оккупации. Это помощь тем, без кого временно оккупированные территории будут просто территориями», — считает Анна Дудинская.26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию».Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн.По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.ВРУ будет рассматривать проект закона № 2083-д в январе 2020 года. Новости Украины - Сегодня, 12:03 79

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