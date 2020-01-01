В прошлом году на КПВВ Донбасса зафиксировано более 130 предложений взяток



Во время прохождения мер контроля в каждом обнаруженном случае граждане предлагали денежные средства в национальной и иностранной валюте в качестве взяток за беспрепятственное перемещение товаров и крупных партий наличных через линию разграничения. Общая сумма, которую пытались дать правоохранителям, в совокупности составила 48,6 тыс. грн, 2,24 тыс. долларов США, 18,1 тыс. российских рублей и 200 евро.

По 21 факту предложений неправомерной выгоды в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По результатам судебного рассмотрения 11 человек признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 369 УК Украины, на них наложены штрафы на общую сумму 93,5 тыс. гривен. Новости Украины - Сегодня, 11:45 78 Всего с начала года сотрудниками спецподразделений налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой и Луганской областях, которые вовлечены в состав Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины, во время несения службы на контрольных пунктах въезда-выезда зафиксировано 133 факта предложения предоставление неправомерной выгоды. Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-центр ГФСУ в Донецкой областиВо время прохождения мер контроля в каждом обнаруженном случае граждане предлагали денежные средства в национальной и иностранной валюте в качестве взяток за беспрепятственное перемещение товаров и крупных партий наличных через линию разграничения. Общая сумма, которую пытались дать правоохранителям, в совокупности составила 48,6 тыс. грн, 2,24 тыс. долларов США, 18,1 тыс. российских рублей и 200 евро.По 21 факту предложений неправомерной выгоды в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.По результатам судебного рассмотрения 11 человек признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 369 УК Украины, на них наложены штрафы на общую сумму 93,5 тыс. гривен. Новости Украины - Сегодня, 11:45 78

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