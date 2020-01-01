В Луганске начались «Рождественские арт-каникулы». ФОТО
В ЛГАКИ отвлекают подростков от гаджетов с помощью творчества.
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского начала проект «Рождественские арт-каникулы» с мастер-класса по рисованию скетчей, организованного для школьников Луганска.
Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Первый проректор академии Матусовского Ирина Цой, которая также является инициатором проведения акции, пояснила, что главная цель проекта — «отвлечь подростков от гаджетов, увлечь творчеством».
В первый день арт-каникул луганские школьники под руководством художника, доцента кафедры станковой живописи ЛГАКИ Дмитрия Левченкова учились мастерству рисования скетчей — набросков карандашом.
4 января преподаватель академии Маргарита Асташова проведет мастер-класс по скульптуре и лепке «Зимние фантазии», а 5 января преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Марина Оноприенко будет учить школьников английскому языку в рамках мастер-класса «Идем в гости к Мэри Поппинс».
Культура - Сегодня, 11:43 82
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского начала проект «Рождественские арт-каникулы» с мастер-класса по рисованию скетчей, организованного для школьников Луганска.
Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Первый проректор академии Матусовского Ирина Цой, которая также является инициатором проведения акции, пояснила, что главная цель проекта — «отвлечь подростков от гаджетов, увлечь творчеством».
В первый день арт-каникул луганские школьники под руководством художника, доцента кафедры станковой живописи ЛГАКИ Дмитрия Левченкова учились мастерству рисования скетчей — набросков карандашом.
4 января преподаватель академии Маргарита Асташова проведет мастер-класс по скульптуре и лепке «Зимние фантазии», а 5 января преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Марина Оноприенко будет учить школьников английскому языку в рамках мастер-класса «Идем в гости к Мэри Поппинс».
Культура - Сегодня, 11:43 82
Метки: {keywords}