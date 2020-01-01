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Уникальная Крещенская купель появилась в Луганске в районе кв. Мирный. ФОТО

verter Сегодня, 13:150Новости
Уникальная Крещенская купель появилась в Луганске в районе кв. Мирный. ФОТО
19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа.
На территории храма св. апостола Андрея Первозванного (г.Луганск, кв. Мирный, напротив дома № 13"Б", район пограничной части) состоится торжественное освящение купели, которое возглавит высокопреосвященнейший Митрофан митрополит Луганский и Алчевский.
Начало Божественной Литургии в 7 часов утра. После завершения Литургии состоится освящение воды.
В 12.00 встреча Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского.
Благочинный первого Луганского округа, настоятель храма прот. Владимир Чесноков приглашает всех желающих на Крещенские купания. Уникальная Крещенская купель появилась в Луганске в районе кв. Мирный. ФОТОУникальная Крещенская купель появилась в Луганске в районе кв. Мирный. ФОТОУникальная Крещенская купель появилась в Луганске в районе кв. Мирный. ФОТО
Культура - Сегодня, 12:07 117

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