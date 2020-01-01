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Возмездие и харам

root Сегодня, 13:300Новости
Возмездие и харам

Аятолла Хаменеи и новый лидер "Сил Курд" Аль-Каани.

Совет национальной безопасности Ирана объявил, что произошедшее было обсуждено и необходимые решения уже приняты.
Гибель Сулеймани и Мухандиса объявлена свидетельством неразрывной связи иранского и иракского народов. Эта связь скреплена кровью мучеников двух народов.
Все ответственность за последствия этой преступной авантюры лежит на США.
Американское преступление является местью Ирану за поражения ИГИЛ и ваххабитских террористов в Сирии и Ираке.
Убийство Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой США и те, кто отомстят за кровь Сулеймани сделают это в нужное время и в нужном месте. Убийц Сулеймани ждет возмездие.
Ответ будет тяжелым и болезнным. Он затронет весь регион.
Гибель Сулеймани не остановит Иран, а лишь укрепит его решимость в деятельности Оси Сопротивления и джихада.
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