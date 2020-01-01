Возмездие и харам

Аятолла Хаменеи и новый лидер "Сил Курд" Аль-Каани.Совет национальной безопасности Ирана объявил, что произошедшее было обсуждено и необходимые решения уже приняты.Гибель Сулеймани и Мухандиса объявлена свидетельством неразрывной связи иранского и иракского народов. Эта связь скреплена кровью мучеников двух народов.Все ответственность за последствия этой преступной авантюры лежит на США.Американское преступление является местью Ирану за поражения ИГИЛ и ваххабитских террористов в Сирии и Ираке.Убийство Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой США и те, кто отомстят за кровь Сулеймани сделают это в нужное время и в нужном месте. Убийц Сулеймани ждет возмездие.Ответ будет тяжелым и болезнным. Он затронет весь регион.Гибель Сулеймани не остановит Иран, а лишь укрепит его решимость в деятельности Оси Сопротивления и джихада.https://colonelcassad.li...