Кедми усомнился в способности Израиля, США и Катара потеснить Россию по газу в Европе

Израильский эксперт Яков Кедми усомнился в способности Вашингтона и Тель-Авива потеснить Россию на газовом рынке Евросоюза.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Кедми высказался о намерении Израиля построить газопровод в Европу через Кипр (проект Eastmed), который, по версии западных СМИ, якобы способен потеснить позиции РФ на рынке газа Южной Европы. Эксперт обратил внимание, что Израиль "пока никакую трубу не тянет, а только говорит". Кроме того, он сомневается в способности небольшой ближневосточной страны стать серьезным игроком на европейском рынке природного газа.По мнению Кедми, позициям России в европейской энергетике ничего не угрожает. Разговоры о способности таких стран, как США и Катар, не говоря об Израиле, заместить часть объемов российского газа в ЕС, останутся разговорами по рыночным и инфраструктурным причинам."Американцы собираются возить сжиженный газ? Пусть сначала построят флот, построят хранилища и порты приема, добывают достаточно газа и продают его по цене, которая рентабельна. Ни израильский, ни катарский, ни туркменский России в Европе абсолютно не мешают", - заявил Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Ключевым преимуществом России на энергорынке ЕС эксперт называет наличие прямых трубопроводов. После запуска ключевых проектов в обход Украины РФ сможет поставлять ресурс без переплаты за транзит через третьи страны, в результате чего получит дополнительные аргументы в свою пользу."Из-за этого они меньше своего газа продавать не будут. Газ российский идет по газопроводам. "Южный (Турецкий) поток", "Северный поток", "Северный поток-2". В следующем году будут давать газа столько, сколько проходит. Сжиженного газа Россия поставляет в Европу больше, чем американцы. И строит еще. И при чем тут наша старая галоша?" – заявил Яков Кедми в эфире Iton-TV.Напомним, запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" намечен на 2020 год. Реализацию первого проекта США пытаются остановить санкциями против строящих его европейских подрядчиков, но, по оценкам экспертов, крайним сроком запуска "Северного потока-2" является лето. "Турецкий поток" предполагается запустить в первые дни нового года.Григорий Егоро