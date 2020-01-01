Мэр Луганска считает, что ситуация с освещением в городе лучше, чем было до 2014 года



Пилавов заявил, что плановая работа велась всеми городскими коммунальными предприятиями.

«Дополнительно выполнили работы по восстановлению наружного освещения по ул. Виктора Пятеркина, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к «новому вокзальному комплексу», — рассказал М.Пилавов.

По мнению градоначальника, сейчас с освещением ситуация в городе значительно лучше, чем до 2014-го года.

«Надеемся, что такими же темпами, будем работать и в дальнейшем. Кроме того, «Горсвет» продлил время работы наружного освещения в парке Горького, осветили две аллеи», — уточнил Пилавов.

Также М.Пилавов отметил, что перед «Комбинатом зеленого хозяйства и благоустройства» стоит задача увеличивать количество многолетников, а в этом году приобрели и высадили 4 тыс. роз. Экономика - Сегодня, 13:42 20 Мэр Луганска Манолис Пилавов ознакомил общественность с основными показателями развития города за 2019 год, об этом пишет газета «Жизнь Луганска».Пилавов заявил, что плановая работа велась всеми городскими коммунальными предприятиями.«Дополнительно выполнили работы по восстановлению наружного освещения по ул. Виктора Пятеркина, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к «новому вокзальному комплексу», — рассказал М.Пилавов.По мнению градоначальника, сейчас с освещением ситуация в городе значительно лучше, чем до 2014-го года.«Надеемся, что такими же темпами, будем работать и в дальнейшем. Кроме того, «Горсвет» продлил время работы наружного освещения в парке Горького, осветили две аллеи», — уточнил Пилавов.Также М.Пилавов отметил, что перед «Комбинатом зеленого хозяйства и благоустройства» стоит задача увеличивать количество многолетников, а в этом году приобрели и высадили 4 тыс. роз. Экономика - Сегодня, 13:42 20

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