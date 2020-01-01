Пилавов рассказал на что потратили деньги, выделенные из госбюджета



Манолис Пилавов заявил, что Луганску в 2019 году впервые были выделены деньги из госбюджета на капитальный ремонт.

«Мы отремонтировали 27 кровель на сумму 8 млн 680 тыс. рублей, капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и центрального отопления проведен в 103-х домах на сумму 23 млн 139 тыс. рублей. Осуществлены мероприятия по усилению строительных конструкций на 19 жилых домах на сумму более 9-ти миллионов. Отремонтированы 4 участка тепловых сетей на сумму 68 млн. рублей. Были выделены средства на ремонт автомобилей и приобретение запасных частей», — рассказал Пилавов.

Кроме того, отметил градоначальник, идет капитальный ремонт дороги по ул. Сосюры.

«Что касается текущего ремонта, то планировали выполнить 67,7 тыс. кв. метров. Но эти показатели перевыполнили, выйдем где-то на 73-74 тыс. кв. метров», — отчитался мэр Луганска. Экономика - Сегодня, 12:42 61 Мэр Луганска Манолис Пилавов ознакомил общественность с основными показателями развития города за 2019 год, об этом пишет газета «Жизнь Луганска».Манолис Пилавов заявил, что Луганску в 2019 году впервые были выделены деньги из госбюджета на капитальный ремонт.«Мы отремонтировали 27 кровель на сумму 8 млн 680 тыс. рублей, капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и центрального отопления проведен в 103-х домах на сумму 23 млн 139 тыс. рублей. Осуществлены мероприятия по усилению строительных конструкций на 19 жилых домах на сумму более 9-ти миллионов. Отремонтированы 4 участка тепловых сетей на сумму 68 млн. рублей. Были выделены средства на ремонт автомобилей и приобретение запасных частей», — рассказал Пилавов.Кроме того, отметил градоначальник, идет капитальный ремонт дороги по ул. Сосюры.«Что касается текущего ремонта, то планировали выполнить 67,7 тыс. кв. метров. Но эти показатели перевыполнили, выйдем где-то на 73-74 тыс. кв. метров», — отчитался мэр Луганска. Экономика - Сегодня, 12:42 61

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