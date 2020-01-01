Боец ВСУ дезертировал с передовой в зоне "ООС", прихватив оружие – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ самовольно оставил передовые позиции в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), прихватив с собой штатное оружие и боекомплект к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой "ООС", зафиксирован очередной факт дезертирства".

"Так, представителями военной службы правопорядка (ВСП) проводится разбирательство по факту самовольного оставления части военнослужащим 59-й бригады, который покинул позиции на переднем крае со штатным оружием и боекомплектом к нему", - проинформировал Филипоненко.

Он уточнил, что на данный момент местонахождение вопеннослужащего неизвестно.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 800 военнослужащих ВСУ дезертировали из зоны проведения так называемой "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 января — Луганск