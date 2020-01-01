Народная милиция ЛНР сбила в районе Обозного ударный беспилотник ВСУ (ФОТО)
Народная милиция ЛНР сбила вблизи села Обозное Славяносербского района ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Несмотря на указания командования ВСУ по установлению и поддержанию режима перемирия в зоне проведения так называемой "ООС" ("операции объединенныхсил"), отдельные командиры открыто игнорируют приказы вышестоящего руководства, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать нас на ответные действия", - констатировал он.
"Так, 3 января, благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны в районе населенного пункта Обозное был сбит ударный беспилотный летательный аппарат "Фантом" 46-й бригады ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда", - сообщил Филипоненко.
Офицер пресс-службы уточнил, что материалы по факту применения украинской стороной ударных беспилотников переданы "в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 46-й бригады ВСУ полковника Артема Котенко".
Ранее Филипоненко сообщал, что Народная милиция ЛНР 30 декабря 2019 года сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе села Желтое Славяносербского района.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
04 января — Луганск
Метки: {keywords}