Мужчина попытался перевезти табачные изделия через КПВВ «Новотроицкое» необычным способом
Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают борьбу с незаконным перемещением табачных изделий через КПВВ Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, с неподконтрольной территории Украины в КПВВ «Новотроицкое» на автомобиле марки «VOLKSWAGEN» прибыл 31-летний гражданин Украины.
Правоохранителями из состава Объединенных сил был проведен углубленный осмотр автомобиля. Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ в запасном колесе автомобиля было обнаружено 590 пачек без марок акцизного сбора.
По данному факту составлен протокол по ст. 204 ( «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»). Новости Региона - Сегодня, 14:30 100
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, с неподконтрольной территории Украины в КПВВ «Новотроицкое» на автомобиле марки «VOLKSWAGEN» прибыл 31-летний гражданин Украины.
Правоохранителями из состава Объединенных сил был проведен углубленный осмотр автомобиля. Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ в запасном колесе автомобиля было обнаружено 590 пачек без марок акцизного сбора.
По данному факту составлен протокол по ст. 204 ( «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»). Новости Региона - Сегодня, 14:30 100
Метки: {keywords}