Мэр Луганска назвал реальное количество учеников в городских школах
Мэр Луганска Манолис Пилавов ознакомил общественность с основными показателями развития города за 2019 год, об этом пишет газета «Жизнь Луганска».
«Сегодня у нас в городе 122 образовательных учреждения. В школах обучается 24 тыс. 847 учащихся, в детских садах — 10 тыс. 611 детей. Учреждения дополнительного образования посещают свыше 16 тыс. детей», — рассказал глава администрации Луганска М.Пилавов.
- . Удобный город - Сегодня, 14:25 127
«Сегодня у нас в городе 122 образовательных учреждения. В школах обучается 24 тыс. 847 учащихся, в детских садах — 10 тыс. 611 детей. Учреждения дополнительного образования посещают свыше 16 тыс. детей», — рассказал глава администрации Луганска М.Пилавов.
- . Удобный город - Сегодня, 14:25 127
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