Прогноз погоды в Луганске на 5 января
В Луганске завтра, 5 января ночью и днем мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем 0 +3ºС. Ветер северо-западный — 7-12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,7 ºС в 1953 году
минимальная
-22,4 ºС в 1987 году.
Народный календарь: 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января). Погода в Луганске - Сегодня, 15:22 112
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем 0 +3ºС. Ветер северо-западный — 7-12 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,7 ºС в 1953 году
минимальная
-22,4 ºС в 1987 году.
Народный календарь: 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января). Погода в Луганске - Сегодня, 15:22 112
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