Опять маленькая победоносная война?

Опять кому-то понадобилась маленькая победоносная война... И, кажется, еще у кого-то не совсем хорошо с просчётом всех возможных последствий. Зато с этим хорошо у простых людей. А "Мудрость толпы" Шуровьевски обязывает не пренебрегать их мнением, ибо их предсказания сбываются чаще, чем экспертное.А первую реакцию простых американских обывателей (до которых удалось дотянуться) можно объединить в одну фразу "Ой, дура-а-а-ак!". А американская актриса Роуз МакГоуэн публично извинилась за действия США и заявила, что США захвачены террористическим режимом и просит не убивать в отместку за действия американского режима простых американских граждан. В твиттере по этому поводу уже настоящая истерика...Еще менее толерантно выражают свои чувства жители Израиля, которым сейчас до разъярённых шиитов гораздо ближе, чем заокеанскому союзнику, пцитировать которые не буду, ибо сразу и мат, и розжиг...Актрису и Израиль оригинально успокаивает Помпео: «народ Ирана понимает, что США - это сила добра»Не смог нигде прочитать про реакцию на заявление Помпео со стороны монархий Залива, но, предполагаю, они лучше понимают, что понимает народ Ирана и никакого восторга от перспектив попасть под раздачу, как "любимая жена белого сахиба", они тоже не испытываютНаши соотечественники, как всегда на высоте и уже выдвинули версию убийства иранского генерала, как хитрый план демократов, которые теперь могут со спокойной душой вальнуть Трампа и объявить это местью диких персов. Версия, кстати, вполне себе рабочая, учитывая весьма печальные стартовые позиции демократов на текущих президентских выборах.Но главное, в чем сходятся все комментаторы "первой волны" - добром такие игры не закончатся. Мелькают даже сравнения иранского генерала и эрц-Герцога Фердинанда, где из документального ряда явно выбивается только старина Трамп в роли Гаврилы Принципа. В пользу этой версии - тревожная аналогия - как и в 1914м, никто не собирается воевать, во всяком случае долго. Так месячишко другой - чисто для поднятия рейтинга. Ну-ну.. это мы уже проходили...Россия выразила соболезнование Ирану, а также высказала своё отношение к ковбойским манерам англосаксов, за которым опять же слышится фирменное лавровское ДБЛ БЛД...Процитирую заместителя министра иностранных дел РФ из 2019:"Демонтаж системы контроля над вооружениями в том темпе и в том объеме, как это в настоящее время целенаправленно осуществляют США, резко повышает риски в сфере международной безопасности"."Действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности. Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности".Ну и почти открытый намек, касающийся сдерживания опасности ядерной войны:"В политической области это предполагает строгое соблюдение международно-правовых норм, уважение законных интересов всех стран и народов, включая недопустимость вмешательства в политическую жизнь других государств"."Ситуация в сфере стратстабильности продолжает ухудшаться - и это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут".С учётом вышесказанного - оцените глубину раскопок от Сергея Тыщенко, который предлагает свою версию событий и предполагает что вся эта заварушка ирано-иракская предпринята "нашими западными партнерами" с целью запугать Путина в преддверии его визита на Ближний Восток:"На поверхности лежит факт прямой угрозы Темнейшему. Ведь вот-вот Великий ПУ и к султану наведается, и Великий Хуангди ждёт его, и таки все ребе Ершалаима готовы кланяться ему через пару недель, и вообще восточный бамбук ветром качнуло в объятия Московии. Да ещё и сам угрожать начал: ясновельможные в преддверии грядущих провокаций завеляли хвостами, мол, не видим в восточном соседе врага, да и вообще – мир, дружба, «зубровка», спасибо за сохранённую от панского истребления и отданную львиную территорию Пущи, а ПУ им по морде антисемитизмом да неприглядной историей, переписывать которую восточноевропейские лимитрофы начали раньше всех под звуки полонеза.Ясен перец, что это – и втык за грядущие учения, что больше напоминают подготовку к реальной войне (а паны и не скрывают, что к этому дело и ведут – вот им и напомнили, что зачинателями одной мировой они уже были...). И как бы Варшава не накручивала на ответку своих доморощеных, но корЕнные иерусалимские парни покрепче будут, и лобби их в ридной Вашингтонщине посильнее, и Темнейшего ждут в Тель-Авиве, а не в Теля-Львиве! К слову, пан-презик вообще сдрейфил на холокостовские мероприятия соваться, чтобы его там без татами в партер не поставили.И так, агрессору (именно так и следует без обиняков называть случившееся) нужно несколько вещей. Мальнькаяпобедоносная, всёсписывающая, подальше от родных берегов, связывающая руки неподчиняющимся конкурентам, которые своим неповиновением подают плохой пример вассалам – ну и этим подать «хороший» пример, мол, в случае чего ваши фаберже окажутся у нас под потолком. Через ООН агрессию в законе более не протащишь – там два сильных голоса с правом вета.Да, ещё агрессору обязательно нужна проверка Держав на вшивость в глобальном смысле. А то сунулись было на учения намедни в Индийский море-окиян, так заокеанские кораблики шуганули там настолько, что драпали, задравши хвост. Предупреждали заранее. И правила такие международные на морях, которые на кривой козе не объедешь, да и подписаны эти правила Заокеанщиной, посему, коли стрельнУт по ним боевыми, здесь уж сами виноваты будут. Так что драпака сделали чУдного, аж заглядеться можно. Абидна, да? Хотя, может и несостыковка была: опаздали либо с вмешательством в учения, либо с килянием знатного перса. Либо и с тем, и с другим. Засада, йомть... В общем, пока по всем фронтам облом. И памперсы мокнут в ожидании непонятно откуда прилетящей ответки.Что касается ПУ, то его всё ж этим всем не запугать. Впрочем, он прагматик, голову в петлю за спасибо совать, конечно, не будет: не полетел же в Париж без объяснений в 2016-м осенью, знать, сигнал нехороший был... И если нынче он поедет во все свои командировки в это время, значит, это станет ясным сигналом, что здесь – агония, что ничего Обком более не сделает, а смерть КСИРовца – одна из последних в чреде ухода в мир иной заокеанского Гегемона.Ведь не зря Темнейший начал Большую Историческую Битву именно в эти дни. Ох, уверен, не зря. И ведь не только «шакалам Европы» напомнил их великую роль, но вспомнил и иное от сэра Уинстона, от 3 октбря 1938-го: «Великобритании был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». А наглоССаксы не меняются – помним об этом, уже выбрали первое и получат второе. Точно получат, как ни увы и ни тревожно. И обратку тоже."Сергей Василье