Я тут подумал, а что есливЂ¦

Гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани безо всякого сомнения можно назвать самым знаковым событием первых дней 2020 года. Американские военные, направляемые непосредственным руководством США, без суда и следствия ликвидировали иранского военачальника, который, по мнению Дональда Трампа, был ответственен за смерти сотен американских военнослужащих и якобы готовил атаки на американских граждан и дипломатов в Багдаде.Ни прямых доказательств, ни санкций Совбеза ООН, ни даже согласования с сенатом США. Просто Трамп решил, что Сулеймани – террорист, который представляет угрозу для безопасности США. Так бывает. Все дело в том, что американская конституция не декларирует верховенства международного права и более того, чуть ли не предписывает всем жителям планеты Земля жить по тем законам, которые принимаются на территории США.Я тут вот о чем подумал. Уже много лет американские политики пытаются убедить весь цивилизованный мир в том, что именно их модель «международной дипломатии» является единственно верной. Американцы убеждают всех в том, что вводить войска на территорию независимого государства, любого, на свое усмотрение, без санкции Совбеза ООН – это правильно. Американские политики пытаются приучить нас к тому, что можно абсолютно любого человека, даже не гражданина США, признать врагом Америки и ликвидировать его без суда и следствия вне зависимости от того, на территории какой страны он находится в момент проведения «спецоперации». Видимо, так правильно. Нет наверняка так правильно, ибо если бы подобная модель ведения дел была признана преступной, ее бы осудило все мировое сообщество. Но раз молчит ООН, раз молчит многоголосый Евросоюз, значит, американцы все делают правильно.Так о чем это я? Ах, да! А что, если нам, россиянам, перенять передовой опыт таких прогрессивных стран как США? Вот, допустим, живет на этой измученной планета некто Акакий Бобохидзе. И не просто живет, а даже является депутатом Парламента Грузии. И вот, некоторое время назад этот самый Бобохидзе в присутствии большого скопления политиков и журналистов заявил о том, что убивал, убивает и будет убивать русских. Ну чем не террорист? И вот почему бы российским военным не направить беспилотник, который нанесет удар по Бобохидзе? Все логично, он, несомненно, представляет угрозу для россиян, так как не только убивал русских в прошлом, но так же планирует убивать их в будущем.Или вот еще одна тема для размышления. Совсем недавно некто Юрий Бутусов, именующий себя украинским журналистом, призвал президента Зеленского пополнять «обменный фонд», похищая «ценных для Путина офицеров», граждан Российской Федерации. Террорист? Безо всякого сомнения! Так почему российскому национальному лидеру не отдать приказ на ликвидацию этого фрукта, который однозначно представляет угрозу для жизни и здоровья десятков, а может быть даже и сотен граждан РФ?Нет, ну ведь имеем же право? Исключительно ради спасения жизней россиян? Или нет?Алексей Зотье