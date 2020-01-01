Киев отращивает новые крылья?

Украинский портал Ukrainian Military Pages подвел итоги строительства военной авиации Украины в 2019 году. В частности, сообщается что в ушедшем году ВВС и армейская авиация сухопутных войск получила 15 самолетов и 4 вертолета. Среди них - 2 Су-27, один бомбардировщик Су-24М, один модернизированный штурмовик Су-25М, два транспортника Ил-76МД.3 вертолета и один транспортный самолет Ан-2 получили Военно-морские силы. Национальную гвардию пополнили одним многоцелевым вертолетом. Еще два многоцелевых вертолета получило МЧС.Кроме того, ВСУ получили значительное количество БПЛА импортного производства (в том числе и ударных), главным образом, турецкого.Следует отметить, что представленные на портале данные собраны из открытых источников, то есть из публикаций в СМИ, исходя из чего можно предположить, что в действительности «соколы Зе» получили большее количество единиц техники, информация о которой в прессу не поступала.Некоторые машины, о которых идет речь – это отремонтированная и даже модернизированная на украинских предприятиях техника, но основная масса самолетов приобретена за рубежом, главным образом в странах Восточной Европы, где они предварительно прошли капитальный ремонт.Напомним, что в начале войны против Народных Республик господство в воздухе было одним из важнейших преимуществ украинских формирований, которое они в полной мере старались использовать для подавления сопротивления защитников Донбасса.Однако эффективность применения авиации оказалась под большим вопросом. В силу неважной подготовки пилотов и нехватки летного состава к боевым вылетам против народных республик приходилось привлекать сводные экипажи, собранные из разных авиачастей со всей Украины, и даже пилотов-инструкторов из Харьковского университета ВВС.Низкая квалификация пилотов определила и крайне простую тактику действий украинских летчиков. Один или пара самолетов заходили на визуально определенную цель, чаще всего корректируемые с земли наводчиком, и наносили удар НУРСами и/или авиабомбами.Атакующие при этом становились простыми мишенями для малочисленных сил и средств противовоздушной обороны ополченцев, среди которых при этом находились вполне грамотные офицеры-зенитчики.После того как ополченцы, заняв один из складов длительного хранения, получили доступ к зенитным ракетным комплексам «Стрела-10» и другим мобильным средствам ПВО, пилоты киевских формирований стали наносить удары с высоты более 5 тысяч метров.С учетом низкого профессионализма летного состава и применяемых неуправляемых авиабомб, речь по сути шла о неприцельных ударах «по площадям», что привело к разрушению гражданских объектов и гибели значительного числа мирных жителей. Впрочем, если предположить, что Киев применял авиацию не столько как инструмент нейтрализации вооруженного неприятеля, сколько как средство устрашения и террора, то такие результаты вполне можно считать изначально заданными.Так, 2 июля 2014 года украинская авиация жестоко разбомбила в ЛНР село Кондрашовку, в котором не было ополченцев. Под бомбами карателей погибли 12 человек, в том числе двое детей. Спустя сутки Киев признал эту бомбардировку мирных граждан ошибкой пилотов.Впрочем, появление в распоряжении защитников Донбасса еще более эффективных средств ПВО еще более ограничило возможности ВВС Украины. Наиболее страшными для ВВС Украины стали 1 и 2 июля 2014 года, когда они потеряли сразу несколько самолетов.Всего потери украинской авиации, признанные Киевом, составили 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24). Ещё по одному Су-25, Ми-2 и Ми-8 ВВС Украины потеряли по техническим причинам. Впрочем, в разное время представители различных украинских ведомств указывали и иные цифры.В свою очередь, вооруженные силы Народных Республик указывают на 30 уничтоженных самолётов (18 Су-25, один из которых захвачен целым, 1 Су-24, 1 Ил-76, 1 Су-27, 9 неизвестного типа) и 5 вертолётов (2 Ми-24 и 3 неизвестного типа).Таким образом, профессионализм и самоотверженность защитников неба Донбасса приземлили киевских стервятников, а тяжкие потери авиации украинских формирований заставили Киев отказаться от массированного применения ВВС против ЛДНР.Боевые действия в Донбассе показали, что ВВС Украины как вид вооруженных сил оказался неспособен решить ни одну из поставленных задач. Высокая аварийность, низкая техническая готовность, пониженный уровень летной подготовки и практически полное отсутствие навыков боевого применения привели к значительным потерям авиатехники.Однако несмотря на разгром своей авиации, в Киеве продолжают лелеять мечту о возвращении в небо Донбасса, о чем свидетельствует упомянутый отчет. Собственно, и раньше в местных СМИ появлялись сообщения о том, что Киев закупает в странах бывшего соцлагеря боевые вертолеты и самолеты, а украинские пилоты отрабатывали различные приемы противодействия системам ПВО. В том числе полеты на сверхмалых высотах.Об этом свидетельствует, в частности, происшедшая в Запорожской области трагедия, когда штурмовик Су-25 упал рядом с трассой Харьков — Симферополь, врезавшись в опору ЛЭП.Кстати, и материал в Ukrainian Military Pages сообщает, что в ушедшем году ВСУ потеряли три вертолета и один учебно-тренировочный самолет. Речь о Ми-2МСБ, Ми-8 и L-39, разбившихся во время учебных полетов.Надо отметить, что портал связывает надежды на возвращение в небо воздушных карателей с поставками бразильских винтовых штурмовиков «Супер Тукано» (о чем, якобы, достигнута принципиальная договоренность) и американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache.О том, что украинские стратеги намерены получить в свое распоряжение эти боевые машины, портал сообщил еще в декабре минувшего года. Впрочем, «Апачами» «хотелки» Киева не ограничиваются. Они так же не против разжиться истребителями F-16 Fighting Falcon и ЗРК Patriot.Согласно сообщению ресурса, военным ведомством был подготовлен обзор с оценками угроз нацбезопасности Украины, перспективами развития вооруженных сил и их приоритетным направлениям, на основании которого и было принято решение о приобретении американских ударных вертолетов, которые пока что одни одобрены из всего довольно обширного перечня пожеланий украинских генералов.Впрочем, если учесть, что это «одобрение» получено не в Вашингтоне, а в Киеве, то стоит оно не много. А о реальной готовности США продать Украине эти вертолеты пока сложно сказать что-либо конкретное. Особенно, если принять во внимание решение Трампа не выделять Украине срочной военной помощи от США в размере $250 млн, как предусматривалось новым американским оборонным бюджетом (скорее всего «Апачи» и иное оружие Киев рассчитывал получить в ее рамках). Напомним, что из текста принятого военного бюджета на 2020 г. была убрана формулировка о выделении военной помощи Украине. И теперь неизвестно, когда Киев получит эти средства и получит ли вообще.Таким образом, сообщение о «решении о приобретении «Апачей» - это очередная попытка дезинформировать украинское общество, скрыв от него печальные для Киева подробности о ситуации с американской военной помощью. Впрочем, если даже все произойдет так, как написано на украинском портале, и ВСУ в скором времени получат Boeing AH-64 Apache, это будет означать, что они приобретут множество проблем, связанных с логистикой, обслуживанием, подготовкой летного состава и персонала при крайне сомнительных преимуществах.Отметим, что американцы, даже предоставляя свою технику, как правило, бывшую в употреблении, по программе помощи на льготных условиях, потом с лихвой возвращают свое, неплохо зарабатывая на ее обслуживании и продаже запчастей и расходников.При этом «Апачи» вовсе не являются «абсолютным оружием», способным принести ВСУ победу над Народными Республиками Донбасса. Напомним, печальный для американцев опыт применения этих машин против Югославии. В ходе того конфликта Пентагон перебросил в Албанию дюжину «Апачей», которые должны были прикрывать мотопехоту в случае начала полномасштабной наземной операции, обеспечивать спасательные операции, прикрывать высадку и эвакуацию ДРГ. Однако очень быстро было потеряно две машины - одна 26 апреля 1999 года, а вторая уже 5 мая того же года. По официальной версии Пентагона, оба вертолета разбились в ходе учебных полетов, причем во втором случае экипаж погиб. После этого остальные «Апачи» были выведены из страны. Военное ведомство не стало раскрывать каких-либо подробностей происшествий, что совсем не характерно для аварий при выполнении учебных вылетов.Спустя некоторое время стало известно о «дуэли» между американским AH-64 и сербским Ми-24, состоявшейся 26 апреля.Согласно описанию происшедшего, появившемуся в сербских СМИ, «Апач» вылетел на территорию Косово и сопровождал транспортный UH-60 Black Hawk. Что или кого перевозил транспортник, доподлинно неизвестно. По одной из версий, там находилась группа спецназа SEAL Team Six. Предполагается, что именно поэтому весь инцидент был засекречен Пентагоном.Пара американских вертолетов двигалась в сумерках через горный регион. Этот пограничный район патрулировал на сверхмалой высоте сербский Ми-24. СПО (система предупреждения об облучении) Ми-24 уловила волны от радара «Апача» и с точностью до 10 градусов выдала направление сигнала. При этом аппаратура «Апача» не смогла точно выделить низколетящий вертолет противника на фоне гор.Сербские пилоты решили проверить источник сигнала и двинулись по направлению указанному СПО. Американцы засекли «Крокодила», когда их разделяло не более 3 километров. Сербы сразу заметили, что «Апач» начал закладывать вираж и поспешили атаковать первыми, выстрелили из ПТРК «Штурм».Ракеты «Штурма» приходилось наводить на цель на всем участке полета, в отличие от более современных зарубежных систем «выстрелил и забыл». Но был у них и один плюс – высокая скорость полета. Благодаря последнему параметру сербам удалось сбить противника до того, как он смог атаковать в ответ, в противном случае американский Hellfire мог бы поразить Ми-24 даже после гибели своего носителя. После того, как «Апач» был сбит, сербские пилоты догнали и расстреляли сопровождаемый транспортник, не имевший серьезного вооружения.Второй вертолет американцы потеряли при еще более неприятных для них обстоятельствах. Его сбили русские добровольцы, дислоцированные на границе Косова и Метохии с Албанией и Македонией, откуда при поддержке авиации НАТО боевики УЧК проникали на территорию автономии.5 мая 1999 года группа из 12 русских добровольцев, преследуя противника, догнала его уже на территории Албании (что строго воспрещалось) недалеко от учебного центра, где находились инструкторы НАТО.Завязался бой, на помощь террористам (среди которых, возможно, находились НАТОвцы) прилетело два вертолета «Апач». Один из них русские сбили ракетой из РПГ M80 «Золя» (югославским аналогом американского гранатомета M72 LAW) на боевом заходе. По словам участников боя, этому способствовал горный рельеф местности. Второй вертолет поспешил покинуть зону огневого контакта. Уничтоженный AH-64A, серийный номер 88-0225, принадлежал роте «C» 6-го батальона 6-го кавалерийского полка. Оба члена экипажа - чиф уоррент-офицер 3 Дэвид Гиббс и чиф уоррент-офицер 2 Кевин Рейхерт - погибли.Можно не сомневаться, что если эти машины появятся в небе Донбасса, ПВО НМ ЛДНР управятся с «Апачами» не хуже, чем это делали летом и осенью 2014 года. Но скорее всего весь этот гопак вокруг AH-64A имеет не столько военное, сколько пропагандистское значение. Из «Апачей» сделают фетиш, на котором будет строиться вера в неизбежную «перемогу», которая непременно наступит, лишь только ВСУ получат «чудо-оружие». Таким образом, ударным американским вертолетам отводится такая же роль, которую ранее выполняла мечта о ПТРК «Джавелин».Впрочем, мечты об «Апаче» вовсе не снимают с повестки дня помыслов Киева о воздушных атаках ЛДНР, для чего и закупаются вертолеты и самолеты советского стандарта (для которых у них есть необходимая инфраструктура и кадры) – более дешевые и практичные, но при этом не менее смертоносные.А «вундерваффе» (или мечта о нем) нужно для того, чтобы уверить многократно битых украинских военных в собственных силах и подтолкнуть их к самоубийственной бойне.Сергей Спиридоно