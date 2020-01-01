Недавно прочитал еще раз книгу, думающие люди, именно думающие прочитайте.Вот он - Нострадамус эпохи советской...1976-й год...На голубые экраны Советского ТВ выходит фильм "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".Картина снята по одноименному роману Анатолия Иванова. Это просто невероятно - но писатель предсказал - в абсолютной точности - будущее нашей страны......Эпизод из фильма:- Вам никогда не победить Россию! – уверенно сказал Пётр.- А вот, это позволь, Петр Петрович… Есть только одна идеология - человек хочет ЖИТЬ и ЖРАТЬ! Причем, жить как можно дольше, а жрать, как можно слаще!- Почему же наши солдаты идут в бой, не щадя своих жизней. В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка, крестьяне отдают фронту всё до последнего зерна…- Фанатизм! - засмеялся Лахновский, - Вы так воспитали их! Но мы заставим их вспомнить, что «своя рубашка ближе к телу»… Мы вытравим это коммунистическое, это общественное из их мозгов… Вот, закончится война, и тогда начнётся другая война. За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР мы найдём много помощников…- Не думаю, что найдёте много…- Нет, не просто найдём… мы их ВОСПИТАЕМ… мы их наделаем столько, сколько нам нужно… ДЕНЬГИ СДЕЛАЮТ ВСЁ! Войну за души людей мы выиграем!А вот это - отрывок из книги (в фильм не вошел):"...Главное – воспитать БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ПРОШЛОМУ… «И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется! — Вот так, уважаемый, — произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. — Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания Конечно, для этого придется много поработать…"