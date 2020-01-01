Не является угрозой для Украины. Добронравова опять ждут на Украине

Служба безопасности Украины сняла с актера Федора Добронравова, известного по роли в сериале "Сваты", запрет на въезд на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.Согласно постановлению, актер был признан невиновным и запрет на въезд в страну на 3 года был отменен.Представитель Добронравова подтвердил журналистам, что СБУ сняла обвинения с актера и он об этом был уведомлен."Областной киевский суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины", — уточнил представитель актера.Ранее, 22 ноября 2017 года СБУ запретила Добронравову въезд на Украину на три года из-за поездок в Крым. 28 ноября того же года министерство культуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.