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Не является угрозой для Украины. Добронравова опять ждут на Украине

Sergey Сегодня, 19:300Новости
Не является угрозой для Украины. Добронравова опять ждут на Украине

Служба безопасности Украины сняла с актера Федора Добронравова, известного по роли в сериале "Сваты", запрет на въезд на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно постановлению, актер был признан невиновным и запрет на въезд в страну на 3 года был отменен.

Представитель Добронравова подтвердил журналистам, что СБУ сняла обвинения с актера и он об этом был уведомлен.
"Областной киевский суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины", — уточнил представитель актера.
Ранее, 22 ноября 2017 года СБУ запретила Добронравову въезд на Украину на три года из-за поездок в Крым. 28 ноября того же года министерство культуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.

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